RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рева пояснив, як отримати
субсидію, не виписуючи членів...

Рева пояснив, як отримати субсидію, не виписуючи членів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:58

Рева пояснив, як отримати субсидію, не виписуючи членів...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики пояснили, як будуть нараховуватися субсидії, якщо людина прописана в квартирі, але не мешкає в ній.

Дивися повний текст Рева пояснив, як отримати субсидію, не виписуючи членів сім'ї з житла.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85768
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:58

Врёт,как всегда.
Scotch
 
Повідомлень: 502
З нами з: 01.08.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:04

Принеси справку что работаешь за границей и все,налоговая .Зато если на Мальдивы или офшоры то безсильны.
lavidenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 12.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рева розповів, скільки українців отримують державну допомогу
R2 » Пон 19 лис, 2018 13:49
2 85
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 15:32
M-A-X
"Дешевий газ" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева 1, 2
R2 » Нед 04 лис, 2018 18:04
12 689
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 15:20
M-A-X
Коболєв пояснив, навіщо переказав свою премію в США 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 26 жов, 2018 16:20
41 3523
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 03:20
Kart

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10993)
22.11.2018 23:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.