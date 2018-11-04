У Міністерстві соціальної політики пояснили, як будуть нараховуватися субсидії, якщо людина прописана в квартирі, але не мешкає в ній.
Дивися повний текст Рева пояснив, як отримати субсидію, не виписуючи членів сім'ї з житла.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:58
Рева пояснив, як отримати субсидію, не виписуючи членів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева пояснив, як отримати субсидію, не виписуючи членів сім'ї з житла.
Додано: Чет 22 лис, 2018 23:04
Принеси справку что работаешь за границей и все,налоговая .Зато если на Мальдивы или офшоры то безсильны.
|