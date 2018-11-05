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"Богдан" представив
електричну вантажівку

"Богдан" представив електричну вантажівку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:10

"Богдан" представив електричну вантажівку

Пропонуємо до обговорення:
Українська Корпорація Богдан представила електричну вантажівку, створену для данської компанії Banke Electromotive.

Дивися повний текст \"Богдан\" представив електричну вантажівку.
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