Українська Корпорація Богдан представила електричну вантажівку, створену для данської компанії Banke Electromotive.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 22:10
"Богдан" представив електричну вантажівку
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:57
Нарешті. Хай хоча б Порох розвиває виробництво, а не тупо торгувати вкраденоою сировиною.
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