Показники пасажиропотоку свідчать про недостатньо високий попит на перельоти з України.
Дивися повний текст МАУ розповіла, чому лоукостери не будуть успішними в Україні.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 22:34
МАУ розповіла, чому лоукостери не будуть успішними в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МАУ розповіла, чому лоукостери не будуть успішними в Україні.
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:34
Так эти лоукостеры летаю везде но не там где например мне надо. Нет прямого и дешевого рейса например в Хургаду или Варну..зато есть чартеры. Ну от нафига мне тот Бирмингем или Осло за дешево?? А на море полететь по факту из лоукостеров и нечем..
Летом нет рейсов в Одессу например с многих областных городов.. зато есть в Киев.. а оно например мне надо если Интерсити приедет и дешевле и быстрее с учетом толкатни на регистрации рейса а еще если по погоде или иным причинам задержка то вообще нет смысла лететь.
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