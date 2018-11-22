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МАУ розповіла, чому лоукостери
не будуть успішними в Україні

МАУ розповіла, чому лоукостери не будуть успішними в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:34

МАУ розповіла, чому лоукостери не будуть успішними в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Показники пасажиропотоку свідчать про недостатньо високий попит на перельоти з України.

Дивися повний текст МАУ розповіла, чому лоукостери не будуть успішними в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:34

Так эти лоукостеры летаю везде но не там где например мне надо. Нет прямого и дешевого рейса например в Хургаду или Варну..зато есть чартеры. Ну от нафига мне тот Бирмингем или Осло за дешево?? А на море полететь по факту из лоукостеров и нечем..
Летом нет рейсов в Одессу например с многих областных городов.. зато есть в Киев.. а оно например мне надо если Интерсити приедет и дешевле и быстрее с учетом толкатни на регистрации рейса а еще если по погоде или иным причинам задержка то вообще нет смысла лететь.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:59

Шо ще можна було чекати від МАУ?
Sergius
 
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