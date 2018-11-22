Показники пасажиропотоку свідчать про недостатньо високий попит на перельоти з України.
Дивися повний текст МАУ розповіла, чому лоукостери не будуть успішними в Україні.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 22:34
МАУ розповіла, чому лоукостери не будуть успішними в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МАУ розповіла, чому лоукостери не будуть успішними в Україні.
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:34
Так эти лоукостеры летаю везде но не там где например мне надо. Нет прямого и дешевого рейса например в Хургаду или Варну..зато есть чартеры. Ну от нафига мне тот Бирмингем или Осло за дешево?? А на море полететь по факту из лоукостеров и нечем..
Летом нет рейсов в Одессу например с многих областных городов.. зато есть в Киев.. а оно например мне надо если Интерсити приедет и дешевле и быстрее с учетом толкатни на регистрации рейса а еще если по погоде или иным причинам задержка то вообще нет смысла лететь.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:30
Недостаточный спрос по конским ценам МАУ !!! По ценам лоукостеров даже заробитчане летают в свои Польши, Италии и т.д.
Немногие могут выложить 250-350 евро/чел. за 2 перелёта свозить жену / детей Европу показать. А по ценам лоукостеров можно всей семьёй хоть каждые каникулы летать. На прошлых осенних каникулах показали детям Будапешт + Роттердам + Амстердам, получилось по 92 евро/чел. за 4 перелёта и под 20 евро за поезд Роттердам - Эйндховен.
Выбирая между 1 раз слетать с МАУ посмотреть 1 город или 3 раза за те же деньги в сумме посмотреть около 10 городов, моя семья голосует за 2-е. В цифрах пассажиропотока это выглядит как 2 чел. вылетели и 2 чел. прилетели с МАУ против 12 чел. вылетели и 12 прилетели с лоукостерами
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:42
Беня ставит палки в колеса на самых жирных направлениях, вот и вся причина возможной "неуспешности" лоукостов в Украине
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:01
Вот интересно: а МАУ себя кем считает? Питание за доплату. Нормы ручной клади как у лоукостеров. Регистрация в аэропорту за доплату. Выбор мест за доплату. Только цены в несколько раз выше чем у лоукостеров. А, ну и главное-у МАУ самолёты возрастом 20+ лет, а у того же Визза-около 5 лет. МАУ это гибридная компания с услугами уровня лоу и ценами уровня полноценной авиакомпании.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:34
Re: МАУ розповіла, чому лоукостери не будуть успішними в Укр
Я конечно не адепт секты поклонников МАУ) но лоукостер пришел-ушел а МАУ все же компания украинская.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:00
МАУ ни туда, ни сюда
Относительно лоукостеров плюсы: наливают хоть стакан воды бесплатно и спинка кресла откидывается. Минусы (помимо невозможности дать истинно лоукостерские тарифы): бардак с ручной кладью в салоне, в меню кроме пива и выпить нечего.
Но самолётный парк они сейчас резко обновили, 20+ лет уже давно в прошлом, хоть до Визза им далеко
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:56
Vitalych-new
В визейре тоже воду дают бесплатно. Летал и в Польшу и в Венгрию, нигде не отказывали. Но в Польшу летел с польским экипажем, нужно по-английски просить
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