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МАУ розповіла, чому лоукостери не будуть успішними в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:56
а это не тот же х*й, который пару лет назад вещал о том, что "лоукостеры превратили транспорт для элиты в маршрутку"? ))
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:12
ALexxxS написав:Vitalych-new
В визейре тоже воду дают бесплатно. Летал и в Польшу и в Венгрию, нигде не отказывали. Но в Польшу летел с польским экипажем, нужно по-английски просить
Может сейчас и начали давать, но год назад в нашем осеннем путешествии у нас было 3 перелёта с Виззом и ни разу не давали - в меню обычная поллитровка за деньги. Потом Визз как-то полностью пролетел мимо наших 2 путешествий (8 перелётов)
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