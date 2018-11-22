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МАУ розповіла, чому лоукостери
не будуть успішними в Україні

МАУ розповіла, чому лоукостери не будуть успішними в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:56

а это не тот же х*й, который пару лет назад вещал о том, что "лоукостеры превратили транспорт для элиты в маршрутку"? ))
uott
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:12

  ALexxxS написав:Vitalych-new
В визейре тоже воду дают бесплатно. Летал и в Польшу и в Венгрию, нигде не отказывали. Но в Польшу летел с польским экипажем, нужно по-английски просить


Может сейчас и начали давать, но год назад в нашем осеннем путешествии у нас было 3 перелёта с Виззом и ни разу не давали - в меню обычная поллитровка за деньги. Потом Визз как-то полностью пролетел мимо наших 2 путешествий (8 перелётов)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:21

сам МАУ уже давно по уровню обслуживания стал лоукостером, но при этом цены практически не снизил...
Cler
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