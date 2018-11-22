МАУ розповіла, чому лоукостери не будуть успішними в Україні

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:56
а это не тот же х*й, который пару лет назад вещал о том, что "лоукостеры превратили транспорт для элиты в маршрутку"? ))
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:12
Может сейчас и начали давать, но год назад в нашем осеннем путешествии у нас было 3 перелёта с Виззом и ни разу не давали - в меню обычная поллитровка за деньги. Потом Визз как-то полностью пролетел мимо наших 2 путешествий (8 перелётов)
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:21
сам МАУ уже давно по уровню обслуживания стал лоукостером, но при этом цены практически не снизил...
Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:54
Дурак этот Фоменко. Пусть сам в Турции по all inclusive отдыхает. Лоукосты интересны тем, кто предпочитает на стадный отдых, а самостоятельные путешествия по Европе.
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