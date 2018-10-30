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iPhone X повернуть у продаж
через провал iPhone Xs

iPhone X повернуть у продаж через провал iPhone Xs
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:06

iPhone X повернуть у продаж через провал iPhone Xs

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Apple відновить виробництво iPhone X для продажу пристроїв в деяких регіонах.

Дивися повний текст iPhone X повернуть у продаж через провал iPhone Xs.
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