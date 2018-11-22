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Новий IQOS 3 в Україні: навіщо тютюнової компанії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 23:10
Пропонуємо до обговорення:
21 листопада IQOS анонсував офіційний запуск нових моделей в Україні.
Дивися повний текст Новий IQOS 3 в Україні: навіщо тютюнової компанії «гратися» в гаджети
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:10
Никотиновые наркоманы в радости)))
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lavidenko
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