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Новий IQOS 3 в Україні:
навіщо тютюнової компанії...

Новий IQOS 3 в Україні: навіщо тютюнової компанії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:10

Новий IQOS 3 в Україні: навіщо тютюнової компанії...

Пропонуємо до обговорення:
21 листопада IQOS анонсував офіційний запуск нових моделей в Україні.

Дивися повний текст Новий IQOS 3 в Україні: навіщо тютюнової компанії «гратися» в гаджети.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:10

Никотиновые наркоманы в радости)))
lavidenko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:13

некоторые покупали и по два гаджета, чтобы курить одну за одной. новинка будет им в радость :)
asdrud2016
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:03

  lavidenko написав:Никотиновые наркоманы в радости)))


И не только никотиновые - что мешает набить стик планом? Такой себе инновационный косячок.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:16

на алиэкспресс гораздо круче и дешевле есть гаджет - "Чёрная Мамба". На магнитах и керамическая камера, куда ложишь трубочный табак. Обалденная весчь, я доволен.
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swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:28

  swan forever написав:на алиэкспресс гораздо круче и дешевле есть гаджет - "Чёрная Мамба". На магнитах и керамическая камера, куда ложишь трубочный табак. Обалденная весчь, я доволен.

ccылку пожалуйста и на украинский магазин пусть и дороже тоже
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