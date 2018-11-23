21 листопада IQOS анонсував офіційний запуск нових моделей в Україні.
Дивися повний текст Новий IQOS 3 в Україні: навіщо тютюнової компанії «гратися» в гаджети.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:10
Новий IQOS 3 в Україні: навіщо тютюнової компанії...
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Дивися повний текст Новий IQOS 3 в Україні: навіщо тютюнової компанії «гратися» в гаджети.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:13
некоторые покупали и по два гаджета, чтобы курить одну за одной. новинка будет им в радость :)
Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:03
Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:16
на алиэкспресс гораздо круче и дешевле есть гаджет - "Чёрная Мамба". На магнитах и керамическая камера, куда ложишь трубочный табак. Обалденная весчь, я доволен.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:28
ccылку пожалуйста и на украинский магазин пусть и дороже тоже
свинорыл
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