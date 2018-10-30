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У Києві адвокат відібрав частину
бізнесу і вимагав 3 млн...

У Києві адвокат відібрав частину бізнесу і вимагав 3 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 03:42

У Києві адвокат відібрав частину бізнесу і вимагав 3 млн...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві правоохоронці затримали адвоката, який вимагав у місцевого бізнесмена 3 млн гривень і корпоративні права.

Дивися повний текст У Києві адвокат відібрав частину бізнесу і вимагав 3 млн гривень у підприємця.
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