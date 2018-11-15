Дніпровська міська рада планує відкрити 3 нові станції метрополітену до літа 2023 року.
Дивися повний текст У Дніпрі назвали строки відкриття трьох нових станцій метро.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:52
У Дніпрі назвали строки відкриття трьох нових станцій метро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Дніпрі назвали строки відкриття трьох нових станцій метро.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:52
За пять лет построить 3 станции?)) Это шутка?) За пять лет можно несколько городов построить с нуля))
|