Дніпровська міська рада планує відкрити 3 нові станції метрополітену до літа 2023 року.
Дивися повний текст У Дніпрі назвали строки відкриття трьох нових станцій метро.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:52
У Дніпрі назвали строки відкриття трьох нових станцій метро
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Дивися повний текст У Дніпрі назвали строки відкриття трьох нових станцій метро.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:52
За пять лет построить 3 станции?)) Это шутка?) За пять лет можно несколько городов построить с нуля))
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:19
eu331985
Все просто: эти люди воспитывались еще при совке, учились у совковых деятелей и, по-настоящему, не умеют мыслить иначе. Это они только на камеры кричат о декомунизации, о развитии, движении вперед. Но как говорится "П**деть - не мешки ворочать". И реальную картину можно составить только по действиям, а не словам.
А действия простые: они повсюду пихают старые добрые советские пятилетки. По другому не умеют думать даже.
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:34
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