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У Дніпрі назвали строки відкриття
трьох нових станцій метро

У Дніпрі назвали строки відкриття трьох нових станцій метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:52

У Дніпрі назвали строки відкриття трьох нових станцій метро

Пропонуємо до обговорення:
Дніпровська міська рада планує відкрити 3 нові станції метрополітену до літа 2023 року.

Дивися повний текст У Дніпрі назвали строки відкриття трьох нових станцій метро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:52

За пять лет построить 3 станции?)) Это шутка?) За пять лет можно несколько городов построить с нуля))
eu331985
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:19

eu331985
Все просто: эти люди воспитывались еще при совке, учились у совковых деятелей и, по-настоящему, не умеют мыслить иначе. Это они только на камеры кричат о декомунизации, о развитии, движении вперед. Но как говорится "П**деть - не мешки ворочать". И реальную картину можно составить только по действиям, а не словам.
А действия простые: они повсюду пихают старые добрые советские пятилетки. По другому не умеют думать даже.
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:28

А можно и ничего не построить, как в Киеве..
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:34

  Rainbow написав:А можно и ничего не построить, как в Киеве..

А можно строить 10 лет и удачно перерезать ленточку став мэром или премьером в период открытия, заявляя - Вот видите какие мы молодцы! - А то что во время стройки поменялось 10 мэров и 10 премьеров, плевать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:27

Где метро на Троещину? Пора Витальку менять на Бориску! :D
warlamp
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