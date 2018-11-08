RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент підписав закони
про розмитнення авто на...

Президент підписав закони про розмитнення авто на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:48

Президент підписав закони про розмитнення авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко підписав два ухвалені Верховною Радою закони.

Дивися повний текст Президент підписав закони про розмитнення авто на єврономерах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85770
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:48

все правильно сделал
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3560
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1817 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:13

Красавец! Выждал удобного момента и дело та какое благое, на пенсии.
nyv
 
Повідомлень: 116
З нами з: 06.02.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Nickoss1 і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 22 лис, 2018 12:32
45 1968
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 12:28
Nickoss1
Рада схвалила нові правила розмитнення "єврономерів" 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 08 лис, 2018 15:28
40 2802
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 11:20
Kota
Максим Пархоменко: нові правила розмитнення для...
R2 » Пон 19 лис, 2018 11:58
6 216
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 09:49
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14696)
23.11.2018 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.