Президент Петро Порошенко підписав два ухвалені Верховною Радою закони.
Дивися повний текст Президент підписав закони про розмитнення авто на єврономерах.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:48
Президент підписав закони про розмитнення авто на...
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Дивися повний текст Президент підписав закони про розмитнення авто на єврономерах.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:13
Красавец! Выждал удобного момента и дело та какое благое, на пенсии.
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