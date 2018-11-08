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Президент підписав закони про розмитнення авто на...
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:48
Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко підписав два ухвалені Верховною Радою закони.
Дивися повний текст Президент підписав закони про розмитнення авто на єврономерах
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R2
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:48
все правильно сделал
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trololo
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:13
Красавец! Выждал удобного момента и дело та какое благое, на пенсии.
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nyv
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:59
Не идеально, зато решение проблемы.
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Shall
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:06
nyv написав:
Красавец! Выждал удобного момента и дело та какое благое, на пенсии.
Молодець!!! І оперативно - поки б*** на Банкову не з"їхались!!
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manko74
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:46
Это ж получается, если бы не б***, то люди остались без пенсий!
Памятник нужно ставить этим людям, что ввозили и ввозят такие авто.
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Rainbow
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:29
Молодец, не прогнулся, правильно сделал
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svm30055
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:08
EKO написав:
Так, а это почему в теме не все "стецьки" отметились? А-ну быстрее ПАПу ̶п̶о̶д̶л̶и̶з̶а̶т̶ь̶ хвалить какой он маладес, всех переиграл....
Когда и в самом деле молодец - то почему не похвалить? Теперь главное чтобы закон четко исполнялся.
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airmax78
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:14
airmax78 написав: EKO написав:
Так, а это почему в теме не все "стецьки" отметились? А-ну быстрее ПАПу ̶п̶о̶д̶л̶и̶з̶а̶т̶ь̶ хвалить какой он маладес, всех переиграл....
Когда и в самом деле молодец - то почему не похвалить? Теперь главное чтобы закон четко исполнялся.
Если упоминать только хорошее, тогда лучше промолчать.
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ruvex
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:28
ruvex написав: airmax78 написав: EKO написав:
Так, а это почему в теме не все "стецьки" отметились? А-ну быстрее ПАПу ̶п̶о̶д̶л̶и̶з̶а̶т̶ь̶ хвалить какой он маладес, всех переиграл....
Когда и в самом деле молодец - то почему не похвалить? Теперь главное чтобы закон четко исполнялся.
Если упоминать только хорошее, тогда лучше промолчать.
Ну мог же прогнуться, заняться популизмом, как с вкладчиками финансовых прокладок при Михайловском. Все-таки какой-никакой, а электорат. Тем не менее, проявил твердость. Как не похвалить?
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airmax78
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