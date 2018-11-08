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Президент підписав закони
про розмитнення авто на...

Президент підписав закони про розмитнення авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:40

  EKO написав:Так, а это почему в теме не все "стецьки" отметились? А-ну быстрее ПАПу ̶п̶о̶д̶л̶и̶з̶а̶т̶ь̶ хвалить какой он маладес, всех переиграл.... :lol:


шо, привез ведро с польши за штуку, и после легализации планировал слить с наваром и не срослось? :)
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:35

  airmax78 написав:Если упоминать только хорошее, тогда лучше промолчать.

Ну мог же прогнуться, заняться популизмом, как с вкладчиками финансовых прокладок при Михайловском. Все-таки какой-никакой, а электорат. Тем не менее, проявил твердость. Как не похвалить?[/quote]
С Приватом также проявил твердость.
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