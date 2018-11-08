Президент підписав закони про розмитнення авто на...

шо, привез ведро с польши за штуку, и после легализации планировал слить с наваром и не срослось?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:40
шо, привез ведро с польши за штуку, и после легализации планировал слить с наваром и не срослось?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:35
Ну мог же прогнуться, заняться популизмом, как с вкладчиками финансовых прокладок при Михайловском. Все-таки какой-никакой, а электорат. Тем не менее, проявил твердость. Как не похвалить?[/quote]
С Приватом также проявил твердость.
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