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Президент підписав закони
про розмитнення авто на...

Президент підписав закони про розмитнення авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:40

  EKO написав:Так, а это почему в теме не все "стецьки" отметились? А-ну быстрее ПАПу ̶п̶о̶д̶л̶и̶з̶а̶т̶ь̶ хвалить какой он маладес, всех переиграл.... :lol:


шо, привез ведро с польши за штуку, и после легализации планировал слить с наваром и не срослось? :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:35

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Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 23 лис, 2018 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:42

Чем он молодец? Это древнее говно мамонта продолжит чадить в наших городах, отравляя всех нас и вызывая раковые заболевания.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:42

Побыстрее бы уже этот еврохлам разогнали и разобрали на запчасти.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:04

Не понятно, как физически эти еврохламщики будут оформлять этот хлам на себя. Где искать собственника будут? Поговаривают, что появился новый вид заработка - угоняют евробляхи и разбирают на запчасти. Полностью легальный бизнес - заявить-то в полицию местный водитель не может.
Tolevas
 
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  #<12
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