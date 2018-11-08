Президент підписав закони про розмитнення авто на...

шо, привез ведро с польши за штуку, и после легализации планировал слить с наваром и не срослось?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:40
шо, привез ведро с польши за штуку, и после легализации планировал слить с наваром и не срослось?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:35
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 23 лис, 2018 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:42
Чем он молодец? Это древнее говно мамонта продолжит чадить в наших городах, отравляя всех нас и вызывая раковые заболевания.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:04
Не понятно, как физически эти еврохламщики будут оформлять этот хлам на себя. Где искать собственника будут? Поговаривают, что появился новый вид заработка - угоняют евробляхи и разбирают на запчасти. Полностью легальный бизнес - заявить-то в полицию местный водитель не может.
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