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Рада продовжила пільговий режим
ввезення електрокарів ще...

Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:57

Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще...

Пропонуємо до обговорення:
На чотири буде продовжений пільговий режим ввезення електрокарів - без сплати ПДВ і акцизу.

Дивися повний текст Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще на чотири роки.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:57

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