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Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:57
Пропонуємо до обговорення:
На чотири буде продовжений пільговий режим ввезення електрокарів - без сплати ПДВ і акцизу.
Дивися повний текст Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще на чотири роки
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:57
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