На чотири буде продовжений пільговий режим ввезення електрокарів - без сплати ПДВ і акцизу.
Дивися повний текст Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще на чотири роки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:57
Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще на чотири роки.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:44
Re: Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще
Мне вот что интересно.
А есть ли смысл в покупке электромашины?
Кмк, более практичны гибриды.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:18
Не вижу смысла в гибридах в наших реалиях.
1. Гибриды дороже и сложнее - фактически двойной набор двигателей и оснастки надо иметь.
2. И аккумуляторы в гибридах маленькие ставят.
Как вторая машина в семью чисто для города - лучше электричка.
А как единственная машина - я бы брал обычную, а не гибрид. В гибриде быстрее убивается батарея (нет запаса) и он превращается в обычный авто, но дорогой и утяжелённый
|