Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще...

Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:44

Мне вот что интересно.

А есть ли смысл в покупке электромашины?

Кмк, более практичны гибриды.

В черном списке:

BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex