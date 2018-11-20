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Парламент прийняв бюджет-2019 у другому читанні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:05
Пропонуємо до обговорення:
Документ у другому читанні в цілому підтримали 240 нардепів.
Дивися повний текст Парламент прийняв бюджет-2019 у другому читанні
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:06
Дефицит сократить за счет ВР и Кабмина!!! 700 мил-в!!!
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