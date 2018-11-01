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Чорна п'ятниця: що приготували
ПриватБанк, Таскомбанк та...

Чорна п'ятниця: що приготували ПриватБанк, Таскомбанк та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:52

Чорна п'ятниця: що приготували ПриватБанк, Таскомбанк та...

Пропонуємо до обговорення:
Багато банків до цього дня також підготували для своїх клієнтів спеціальні пропозиції.

Дивися повний текст Чорна п'ятниця: що приготували ПриватБанк, Таскомбанк та інші.
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