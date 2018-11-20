Питання локації – де саме збудують сучасний аеропорт під Дніпром – ще остаточно не вирішене.
Дивися повний текст Мер Дніпра назвав три варіанти для будівництва нового аеропорту.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:49
Мер Дніпра назвав три варіанти для будівництва нового...
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Дивися повний текст Мер Дніпра назвав три варіанти для будівництва нового аеропорту.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:50
Мост отремонтировали, дороги и трамваи восстановлены, не хватает только аэропорта. Как раз зимой будут полосу делать...
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