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Мер Дніпра назвав три варіанти
для будівництва нового...

Мер Дніпра назвав три варіанти для будівництва нового...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:49

Мер Дніпра назвав три варіанти для будівництва нового...

Пропонуємо до обговорення:
Питання локації – де саме збудують сучасний аеропорт під Дніпром – ще остаточно не вирішене.

Дивися повний текст Мер Дніпра назвав три варіанти для будівництва нового аеропорту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:50

Мост отремонтировали, дороги и трамваи восстановлены, не хватает только аэропорта. Как раз зимой будут полосу делать...
obogovyk
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