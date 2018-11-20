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Мер Дніпра назвав три варіанти
для будівництва нового...

Мер Дніпра назвав три варіанти для будівництва нового...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:49

Мер Дніпра назвав три варіанти для будівництва нового...

Пропонуємо до обговорення:
Питання локації – де саме збудують сучасний аеропорт під Дніпром – ще остаточно не вирішене.

Дивися повний текст Мер Дніпра назвав три варіанти для будівництва нового аеропорту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:50

Мост отремонтировали, дороги и трамваи восстановлены, не хватает только аэропорта. Как раз зимой будут полосу делать...
obogovyk
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:15

  obogovyk написав:Мост отремонтировали, дороги и трамваи восстановлены, не хватает только аэропорта. Как раз зимой будут полосу делать...

Это они могут.
Троещинский пример.
Недавно мэр Киева заявлял, что красиво будет заменить освещение на придорожных столбах на экономное светодиодное. Наблюдаю картину маслом. Улица Закревского. Освещение меняется вместе с железобетонными вечными столбами и проводами к каждому столбу. Экономия на лицо. И это при том что
Троещине по гланды необходимо метро, а не красивый фонарный столб со светодиодами которые будут перегорать каждые пару лет. Пир во время чумы.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:24

  p_a_l написав:
  obogovyk написав:Мост отремонтировали, дороги и трамваи восстановлены, не хватает только аэропорта. Как раз зимой будут полосу делать...

Это они могут.
Троещинский пример.
Недавно мэр Киева заявлял, что красиво будет заменить освещение на придорожных столбах на экономное светодиодное. Наблюдаю картину маслом. Улица Закревского. Освещение меняется вместе с железобетонными вечными столбами и проводами к каждому столбу. Экономия на лицо. И это при том что
Троещине по гланды необходимо метро, а не красивый фонарный столб со светодиодами которые будут перегорать каждые пару лет. Пир во время чумы.


Чума горожанам - пир мэру ? Выгода наверное идет в карманы от таких красивых фонарей ? Дату точно не помню , но после 15 октября - в осенне зимний сезон и холодное время года расценки на 200% больше, так как зимой сложнее дорожные работы
kalinavalera1
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