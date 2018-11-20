Питання локації – де саме збудують сучасний аеропорт під Дніпром – ще остаточно не вирішене.
Дивися повний текст Мер Дніпра назвав три варіанти для будівництва нового аеропорту.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:49
Мер Дніпра назвав три варіанти для будівництва нового...
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Дивися повний текст Мер Дніпра назвав три варіанти для будівництва нового аеропорту.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:50
Мост отремонтировали, дороги и трамваи восстановлены, не хватает только аэропорта. Как раз зимой будут полосу делать...
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:15
Это они могут.
Троещинский пример.
Недавно мэр Киева заявлял, что красиво будет заменить освещение на придорожных столбах на экономное светодиодное. Наблюдаю картину маслом. Улица Закревского. Освещение меняется вместе с железобетонными вечными столбами и проводами к каждому столбу. Экономия на лицо. И это при том что
Троещине по гланды необходимо метро, а не красивый фонарный столб со светодиодами которые будут перегорать каждые пару лет. Пир во время чумы.
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:24
Чума горожанам - пир мэру ? Выгода наверное идет в карманы от таких красивых фонарей ? Дату точно не помню , но после 15 октября - в осенне зимний сезон и холодное время года расценки на 200% больше, так как зимой сложнее дорожные работы
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