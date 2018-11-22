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FinRetail: в Україні ринок
мікрофінансових кредитів зріс...

FinRetail: в Україні ринок мікрофінансових кредитів зріс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:54

FinRetail: в Україні ринок мікрофінансових кредитів зріс...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ході FinRetail 2018 повідомив член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов.

Дивися повний текст FinRetail: в Україні ринок мікрофінансових кредитів зріс на 32%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:55

Кредит в микрофинансовой структуре берется в основном теми, кто уже никак не возьмет его в банке (давно стал там неблагонадежным заемщиком). И рост на 32% показывает насколько больше стало людей, которые готовы идти на все ради денег "до зарплаты". Отдавать-то все-равно нечем будет.
siriys
 
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