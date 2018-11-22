Про це в ході FinRetail 2018 повідомив член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов.
Дивися повний текст FinRetail: в Україні ринок мікрофінансових кредитів зріс на 32%.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:54
FinRetail: в Україні ринок мікрофінансових кредитів зріс...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст FinRetail: в Україні ринок мікрофінансових кредитів зріс на 32%.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:55
Кредит в микрофинансовой структуре берется в основном теми, кто уже никак не возьмет его в банке (давно стал там неблагонадежным заемщиком). И рост на 32% показывает насколько больше стало людей, которые готовы идти на все ради денег "до зарплаты". Отдавать-то все-равно нечем будет.
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