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Нафта продовжує падіння,
завершує в мінусі 7-й тиждень...

Нафта продовжує падіння, завершує в мінусі 7-й тиждень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:39

Нафта продовжує падіння, завершує в мінусі 7-й тиждень...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту еталонних марок продовжують падіння в ході азіатських торгів у п'ятницю, ринок глибоко перепроданий.

Дивися повний текст Нафта продовжує падіння, завершує в мінусі 7-й тиждень поспіль, Brent біля $62 за барель.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:39

"нефть превысила $80 за баррель в начале октября, С прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала на 7%. По итогам сессии в четверг Brent упала на $0,88 (1,39%), до $62,60 за баррель. Недельное снижение цены станет уже седьмым подряд."

Ну а че там ̶ ̶у̶ ̶х̶о̶х̶л̶о̶в̶ в Украине?

Жывэмо па-навому. Все по евро. Стабильнисть как в евро ̶ ̶п̶е̶
EKO
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