Ціни на нафту еталонних марок продовжують падіння в ході азіатських торгів у п'ятницю, ринок глибоко перепроданий.
Дивися повний текст Нафта продовжує падіння, завершує в мінусі 7-й тиждень поспіль, Brent біля $62 за барель.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:39
Нафта продовжує падіння, завершує в мінусі 7-й тиждень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафта продовжує падіння, завершує в мінусі 7-й тиждень поспіль, Brent біля $62 за барель.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:39
"нефть превысила $80 за баррель в начале октября, С прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала на 7%. По итогам сессии в четверг Brent упала на $0,88 (1,39%), до $62,60 за баррель. Недельное снижение цены станет уже седьмым подряд."
Ну а че там ̶ ̶у̶ ̶х̶о̶х̶л̶о̶в̶ в Украине?
Жывэмо па-навому. Все по евро. Стабильнисть как в евро ̶ ̶п̶е̶
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:28
Re: Нафта продовжує падіння, завершує в мінусі 7-й тиждень..
А че там с ценами на бензин у Киеве? Тоже попадали? Или запаслись топливом на целый год когда нефть по 80 была?
Анука?
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:29
Re: Нафта продовжує падіння, завершує в мінусі 7-й тиждень..
А че там с газом? Так же как и с бензином? Запас на целый год?
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