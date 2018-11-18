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Нафта продовжує падіння,
завершує в мінусі 7-й тиждень...

Нафта продовжує падіння, завершує в мінусі 7-й тиждень...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:39

Нафта продовжує падіння, завершує в мінусі 7-й тиждень...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту еталонних марок продовжують падіння в ході азіатських торгів у п'ятницю, ринок глибоко перепроданий.

Дивися повний текст Нафта продовжує падіння, завершує в мінусі 7-й тиждень поспіль, Brent біля $62 за барель.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:39

"нефть превысила $80 за баррель в начале октября, С прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала на 7%. По итогам сессии в четверг Brent упала на $0,88 (1,39%), до $62,60 за баррель. Недельное снижение цены станет уже седьмым подряд."

Ну а че там ̶ ̶у̶ ̶х̶о̶х̶л̶о̶в̶ в Украине?

Жывэмо па-навому. Все по евро. Стабильнисть как в евро ̶ ̶п̶е̶
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:28

Re: Нафта продовжує падіння, завершує в мінусі 7-й тиждень..

А че там с ценами на бензин у Киеве? Тоже попадали? Или запаслись топливом на целый год когда нефть по 80 была?
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p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:29

Re: Нафта продовжує падіння, завершує в мінусі 7-й тиждень..

А че там с газом? Так же как и с бензином? Запас на целый год?
p_a_l
 
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А нам фиолетово - всё-равно на наших бензоколонках бензин не подешевеет.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 18:49

Re: Нафта продовжує падіння, завершує в мінусі 7-й тиждень..

  warlamp написав:всё-равно на наших бензоколонках бензин не подешевеет.
+1005000 у нас цены или вверх или никак). Особенности экономики и менталитета. Хотя может падение цен связано с тем что Саудиты устроили "чорную пятницу" для нефтетрейдеров?)).
Джон
 
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