Видаткова частина держбюджету 2019 року майже втричі перевищує бюджет 2013 року.
Дивися повний текст Порошенко розповів, за рахунок яких коштів зростуть видатки бюджету.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:55
Порошенко розповів, за рахунок яких коштів зростуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко розповів, за рахунок яких коштів зростуть видатки бюджету.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:55
Порошенко нагло врет в не краснеет! Расходная часть бюджета 2013 года - 505 млрд грн то бишь 63 млрд $ , в 2019 1трлн100млрд это 39 млрд $, то есть бюджет ниже на 40%. Но народ же схавает, раз президент сказал значит так и есть! :) "Что бы украинцы нашли правду" - ноу комментс =))))
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