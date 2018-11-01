RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко розповів, за рахунок
яких коштів зростуть...

Порошенко розповів, за рахунок яких коштів зростуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:55

Порошенко розповів, за рахунок яких коштів зростуть...

Пропонуємо до обговорення:
Видаткова частина держбюджету 2019 року майже втричі перевищує бюджет 2013 року.

Дивися повний текст Порошенко розповів, за рахунок яких коштів зростуть видатки бюджету.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85776
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:55

Порошенко нагло врет в не краснеет! Расходная часть бюджета 2013 года - 505 млрд грн то бишь 63 млрд $ , в 2019 1трлн100млрд это 39 млрд $, то есть бюджет ниже на 40%. Но народ же схавает, раз президент сказал значит так и есть! :) "Что бы украинцы нашли правду" - ноу комментс =))))
Ares
 
Повідомлень: 109
З нами з: 30.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vitalych-new і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Павло Розенко розповів про заплановані підвищення пенсій 1, 2
R2 » Чет 22 лис, 2018 15:42
11 464
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 13:37
M-A-X
Омелян розповів, як часто українці користуються лоукостерами
R2 » Чет 22 лис, 2018 09:39
5 151
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 21:02
EKO
Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про... 1 ... 22, 23, 24
R2 » Чет 01 лис, 2018 10:51
235 11312
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 11:12
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14732)
23.11.2018 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.