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Порошенко розповів, за рахунок
яких коштів зростуть...

Порошенко розповів, за рахунок яких коштів зростуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:55

Порошенко розповів, за рахунок яких коштів зростуть...

Пропонуємо до обговорення:
Видаткова частина держбюджету 2019 року майже втричі перевищує бюджет 2013 року.

Дивися повний текст Порошенко розповів, за рахунок яких коштів зростуть видатки бюджету.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:47

Господа одмины как бы вы не старались, да и все остальные прихвостни Порошеночки, свободу не остановить, можете стирать комменты, душить свободу слова, не возможно побороть свободу! Так же как и правду не побороть. Как например правда в том что бюджет не вырос в 3 раза а наоборот упал на 40%. И независимо от того что сказал этот бессовестный человек (вы знаете о ком я) - бюджет не вырос, а снизился в реальности.
Ares
 
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