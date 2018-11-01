Видаткова частина держбюджету 2019 року майже втричі перевищує бюджет 2013 року.
Дивися повний текст Порошенко розповів, за рахунок яких коштів зростуть видатки бюджету.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:55
Порошенко розповів, за рахунок яких коштів зростуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко розповів, за рахунок яких коштів зростуть видатки бюджету.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:47
Господа одмины как бы вы не старались, да и все остальные прихвостни Порошеночки, свободу не остановить, можете стирать комменты, душить свободу слова, не возможно побороть свободу! Так же как и правду не побороть. Как например правда в том что бюджет не вырос в 3 раза а наоборот упал на 40%. И независимо от того что сказал этот бессовестный человек (вы знаете о ком я) - бюджет не вырос, а снизился в реальности.
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