Видаткова частина держбюджету 2019 року майже втричі перевищує бюджет 2013 року.
Дивися повний текст Порошенко розповів, за рахунок яких коштів зростуть видатки бюджету.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:55
Порошенко розповів, за рахунок яких коштів зростуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко розповів, за рахунок яких коштів зростуть видатки бюджету.
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:05
Ого как порезали отзывы. Наверно что то плохое написали. Да?
У меня вопрос правилами не запрещенный.
А во сколько раз бюджет 2019 года превышает бюджет 1996-го?
Можно отдельно в гривнах и отдельно в долларах. Чтобы было все ясно и четко.
Спасибо.
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