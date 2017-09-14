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$1 мільйон на рік за маршрут:
журналісти підрахували...

$1 мільйон на рік за маршрут: журналісти підрахували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:03

$1 мільйон на рік за маршрут: журналісти підрахували...

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти підрахували середній дохід, який отримують власники маршрутного транспорту в Києві. Вийшло близько 27,3 мільйона гривень (1 млн доларів) на рік тільки з одного маршруту.

Дивися повний текст $1 мільйон на рік за маршрут: журналісти підрахували прибуток перевізників (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:03

При такой схеме получается, что водитель не платит налоги и не декларирует свою прибыль, а также не показывает расходы на ремонт авто, которые можно было учитывать в налоге на прибыль, хотя это должно идти за счет компании, а не водителя. Интересно другое, как вообще фиксируется то, что водитель отдал ту или иную сумму, и платится ли зарплата с того миллиона водителям и какие другие административные расходы возникают за пределами Маршрутки: лицензии, штрафы и т.д.?
Очень грубый анализ и голословное заявление об 1 млн. дол.
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:00

Re: $1 мільйон на рік за маршрут: журналісти підрахували...

Че. Госструктура чувствует, что народ перешел в маршрутки и не собирается оплачивать проезд за пенсионеров и льготников. Че то шумели про подорожание в маршрутках, но ничего этого не вижу.
Заказная статья.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:47

Интересная математика: 1.5 тыс. грн. в день магическим образом превращается в 1 млн. долларов в год. Очень жаль, что finance.ua тупо делает перепост статей уровня жёлтой прессы, даже не заморачиваясь элементарной проверкой. Я уже молчу, что в статье одна и та же сумма сначала фигурирует, как доход а потом, как прибыль...
Ashim
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 18:56

Re: $1 мільйон на рік за маршрут: журналісти підрахували...

  p_a_l написав:Госструктура чувствует, что народ перешел в маршрутки

Госструктуры просто маршрутки крышуют... есть пан который "держит" маршрут.. хочешь ездить по нему? не вопрос .. есть такса в сутки отстегиваешь (на розвиток краіни))) и катаешься никто не трогает.. ну разве что синий поедешь столбы сносить))... Вот и все. Есть еще правда муниципальные маршруты это там где пенсы могут бесплатно ездить. А там где их водилы с матюгами выкидывают то то и есть с 99% вероятностью "черные маршрутки". Причем такая схема со времен Юща еще работала, тогда впервые с ней столкнулся..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:14

Re: $1 мільйон на рік за маршрут: журналісти підрахували...

Ashim написав:Интересная математика: 1.5 тыс. грн. в день магическим образом превращается в 1 млн. долларов в год. Очень жаль, что finance.ua тупо делает перепост статей уровня жёлтой прессы, даже не заморачиваясь элементарной проверкой. Я уже молчу, что в статье одна и та же сумма сначала фигурирует, как доход а потом, как прибыль...
Речь о 1500 грн в день с маршрутки, там же упоминается о 50 маршрутках у перевозчика, отсюда и выходит 1500*50*365=27, 375 млн
Так что если для вас математика это магия, то пора повторить курс 5 класса
Faceless
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