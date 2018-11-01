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FinRetail: monobank показав
металеву картку для...

FinRetail: monobank показав металеву картку для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:15

FinRetail: monobank показав металеву картку для...

Пропонуємо до обговорення:
monobank готує картку для віп-клієнтів — iron card.

Дивися повний текст FinRetail: monobank показав металеву картку для VIP-клієнтів (презентація).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:15

вот когда ФГВЛ будет компенсировать эти 400 кГрн - тогда их и понесут на депозит. А пока - меня и пластик полностью устраивает.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:35

Re: FinRetail: monobank показав металеву картку для...

RomanTik написав:вот когда ФГВЛ будет компенсировать эти 400 кГрн - тогда их и понесут на депозит. А пока - меня и пластик полностью устраивает.
И без гарантий в системе хватает депозитов на порядки выше фонда
Faceless
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