monobank готує картку для віп-клієнтів — iron card.
Дивися повний текст FinRetail: monobank показав металеву картку для VIP-клієнтів (презентація).
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:15
FinRetail: monobank показав металеву картку для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст FinRetail: monobank показав металеву картку для VIP-клієнтів (презентація).
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:15
вот когда ФГВЛ будет компенсировать эти 400 кГрн - тогда их и понесут на депозит. А пока - меня и пластик полностью устраивает.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:35
Re: FinRetail: monobank показав металеву картку для...
И без гарантий в системе хватает депозитов на порядки выше фонда
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:20
Faceless, если б хватало, то не стали б заморачиваться с металлом. Не?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:31
хороший понт- дороже денег©
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