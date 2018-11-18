monobank готує картку для віп-клієнтів — iron card.
Дивися повний текст FinRetail: monobank показав металеву картку для VIP-клієнтів (презентація).
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:15
FinRetail: monobank показав металеву картку для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст FinRetail: monobank показав металеву картку для VIP-клієнтів (презентація).
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:15
вот когда ФГВЛ будет компенсировать эти 400 кГрн - тогда их и понесут на депозит. А пока - меня и пластик полностью устраивает.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:35
Re: FinRetail: monobank показав металеву картку для...
И без гарантий в системе хватает депозитов на порядки выше фонда
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:20
Faceless, если б хватало, то не стали б заморачиваться с металлом. Не?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:31
хороший понт- дороже денег©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:49
Re: FinRetail: monobank показав металеву картку для...
Спросите у всех клиентов приват банкинга с премиальными картами, которых под 100 тыс в Украине, и каждый держит в банке минимум несколько десятков куе.
Управлять активами нужно так, будто никакого ФГВФЛ и нет вовсе. Где-то можно держать миллионы, где-то не стоит ничего
Додано: Суб 24 лис, 2018 09:51
Это шлак, и не только по причине превышения фонда, а еще из-за того, что услуги, включенные в карту не стоят моих денег на депозите Монобанка. Замечу, что карту такого же класса, но не железную можно оформить за 390 баксов в год и никаких депозитов, и услуг больше (опергруппа приезжает по вызову, если надо :))
Додано: Суб 24 лис, 2018 09:56
Faceless
Вопрос в условиях такого размещения. То, что предложил Горох , рассчитано на лохов. Когда экс-Приватовцы подумают и признают свои ошибки, то выпустят Mastercard Platinum с порогом входа 200000 и почти таким же набором услуг. В сегменте World Elite за сервисом сейчас идут в Приват, а экономные, как всегда, в Ощад. Набор услуг ведь по сути не различается в картах одного класса.
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