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FinRetail: monobank показав
металеву картку для...

FinRetail: monobank показав металеву картку для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:15

FinRetail: monobank показав металеву картку для...

Пропонуємо до обговорення:
monobank готує картку для віп-клієнтів — iron card.

Дивися повний текст FinRetail: monobank показав металеву картку для VIP-клієнтів (презентація).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:15

вот когда ФГВЛ будет компенсировать эти 400 кГрн - тогда их и понесут на депозит. А пока - меня и пластик полностью устраивает.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:35

Re: FinRetail: monobank показав металеву картку для...

RomanTik написав:вот когда ФГВЛ будет компенсировать эти 400 кГрн - тогда их и понесут на депозит. А пока - меня и пластик полностью устраивает.
И без гарантий в системе хватает депозитов на порядки выше фонда
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:20

Faceless, если б хватало, то не стали б заморачиваться с металлом. Не?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:31

  RomanTik написав:Faceless, если б хватало, то не стали б заморачиваться с металлом. Не?

хороший понт- дороже денег©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:57

А как можно ложить 400к, если ФГВФЛ отдаст только 200к?
savoleg
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:49

Re: FinRetail: monobank показав металеву картку для...

RomanTik написав:Faceless, если б хватало, то не стали б заморачиваться с металлом. Не?
Спросите у всех клиентов приват банкинга с премиальными картами, которых под 100 тыс в Украине, и каждый держит в банке минимум несколько десятков куе.
Управлять активами нужно так, будто никакого ФГВФЛ и нет вовсе. Где-то можно держать миллионы, где-то не стоит ничего
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:51

Это шлак, и не только по причине превышения фонда, а еще из-за того, что услуги, включенные в карту не стоят моих денег на депозите Монобанка. Замечу, что карту такого же класса, но не железную можно оформить за 390 баксов в год и никаких депозитов, и услуг больше (опергруппа приезжает по вызову, если надо :))
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:56

Faceless
Вопрос в условиях такого размещения. То, что предложил Горох , рассчитано на лохов. Когда экс-Приватовцы подумают и признают свои ошибки, то выпустят Mastercard Platinum с порогом входа 200000 и почти таким же набором услуг. В сегменте World Elite за сервисом сейчас идут в Приват, а экономные, как всегда, в Ощад. Набор услуг ведь по сути не различается в картах одного класса.
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