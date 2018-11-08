Верховна Рада України ухвалила закон про зниження порогу безподаткових пересилань з €150 до €100 для одного одержувача-фізособи.
Дивися повний текст Рада скасувала норму про \"три посилки\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:19
Рада скасувала норму про "три посилки"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада скасувала норму про \"три посилки\".
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:19
неприятно, но ок. А как они будут оценивать посылку?
Вскрывать?
Китаец может написать гифт - 5$
Зараз переглядають цей форум: lsiserg_ua і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|