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Рада скасувала норму
про "три посилки"

Рада скасувала норму про "три посилки"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:19

Рада скасувала норму про "три посилки"

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила закон про зниження порогу безподаткових пересилань з €150 до €100 для одного одержувача-фізособи.

Дивися повний текст Рада скасувала норму про \"три посилки\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:19

неприятно, но ок. А как они будут оценивать посылку?
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Китаец может написать гифт - 5$
lsiserg_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:27

І навіщо скасували норму про три відправлення на місяць?
0mage0
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