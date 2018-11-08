Верховна Рада України ухвалила закон про зниження порогу безподаткових пересилань з €150 до €100 для одного одержувача-фізособи.
Дивися повний текст Рада скасувала норму про \"три посилки\".
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:19
Рада скасувала норму про "три посилки"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада скасувала норму про \"три посилки\".
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:19
неприятно, но ок. А как они будут оценивать посылку?
Вскрывать?
Китаец может написать гифт - 5$
Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:10
для таможенных целей давно могут вскрывать. смотрят модель, реальную цену в интернете либо требуют чек на покупку.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:53
В наступному році зроблять 22 євро, як і планувалося. Просто поступово народ підводять до цієї цифри, щоби не було протестів. Далі будемо купувати у бариг китай втридорога, як це вже роблять білоруси.
Дуже складно і затратно організувати облік посилок за цією схемою. Це було відомо відразу, але наші керманичі спочатку роблять, а потім вже думають (причому завжди чомусь тільки тим місцем, на якому сидять). От і маємо результат.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:53
Налог на воздух сразу вводите!
Вот скажите почему я должен платить налоги с покупки всех товаров?
Что мне даёт государство?
Порох в новом бюджете лярд гривен переведет из госбюджета в свой фонд и 700 лямов в фонд жены. Они за наши деньги предвыборную кампанию оплачивают, демоны...
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:56
Странные вы какие то. И шару хотите и чтобы барыги налоги платили. А где барыгам взять денег на налоги? Получается барыга должен платить налоги, а хитрый и сильно умный нет. Заплатите налог и не платите барыге.
P.S. Даже за 1 евро барыга платит налог. Вы хотите чтобы вашим родителям выплачивали пенсию?
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