RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада скасувала норму
про "три посилки"

Рада скасувала норму про "три посилки"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:19

Рада скасувала норму про "три посилки"

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила закон про зниження порогу безподаткових пересилань з €150 до €100 для одного одержувача-фізособи.

Дивися повний текст Рада скасувала норму про \"три посилки\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85779
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:19

неприятно, но ок. А как они будут оценивать посылку?
Вскрывать?
Китаец может написать гифт - 5$
lsiserg_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 236
З нами з: 03.03.15
Подякував: 29 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:27

І навіщо скасували норму про три відправлення на місяць?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:10

  lsiserg_ua написав:неприятно, но ок. А как они будут оценивать посылку?
Вскрывать?
Китаец может написать гифт - 5$


для таможенных целей давно могут вскрывать. смотрят модель, реальную цену в интернете либо требуют чек на покупку.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3562
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1818 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:53

В наступному році зроблять 22 євро, як і планувалося. Просто поступово народ підводять до цієї цифри, щоби не було протестів. Далі будемо купувати у бариг китай втридорога, як це вже роблять білоруси.
  0mage0 написав:І навіщо скасували норму про три відправлення на місяць?

Дуже складно і затратно організувати облік посилок за цією схемою. Це було відомо відразу, але наші керманичі спочатку роблять, а потім вже думають (причому завжди чомусь тільки тим місцем, на якому сидять). От і маємо результат.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 318
З нами з: 24.05.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:53

Налог на воздух сразу вводите!
Вот скажите почему я должен платить налоги с покупки всех товаров?
Что мне даёт государство?
Порох в новом бюджете лярд гривен переведет из госбюджета в свой фонд и 700 лямов в фонд жены. Они за наши деньги предвыборную кампанию оплачивают, демоны...
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:56

  NetSerpent написав:В наступному році зроблять 22 євро, як і планувалося. Просто поступово народ підводять до цієї цифри, щоби не було протестів. Далі будемо купувати у бариг китай втридорога, як це вже роблять білоруси.

Странные вы какие то. И шару хотите и чтобы барыги налоги платили. А где барыгам взять денег на налоги? Получается барыга должен платить налоги, а хитрый и сильно умный нет. Заплатите налог и не платите барыге.
P.S. Даже за 1 евро барыга платит налог. Вы хотите чтобы вашим родителям выплачивали пенсию?
p_a_l
 
Повідомлень: 1523
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 02:24

  p_a_l написав:Странные вы какие то. И шару хотите и чтобы барыги налоги платили. А где барыгам взять денег на налоги? Получается барыга должен платить налоги, а хитрый и сильно умный нет. Заплатите налог и не платите барыге.
P.S. Даже за 1 евро барыга платит налог. Вы хотите чтобы вашим родителям выплачивали пенсию?

Я просто хочу, щоб у мене був вибір: купити китайські чи турецькі джинси на базарі втридорога які возять наші "бізнесмени", або замовити набагато дешевше з Амазона чи 6PM оригінальні і якісні Wrangler чи Levi's. Той або інший товар я буду купувати за свою зарплату, з якої вже заплачені податки. І тому я хочу мати свободу вибору, на що мені витрачати свої кровно зароблені. А тут виходить, що вирішують за мене, і мені це чомусь не подобається. Дивно, правда?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 318
З нами з: 24.05.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 04:18

Re: Рада скасувала норму про

  NetSerpent написав:Я просто хочу, щоб у мене був вибір: купити китайські чи турецькі джинси
Вибір був у 2014 на виборах..хотів баригу от і маєш то що маєш.. а зараз вибора немає..
  priem_metalla86 написав:Вот скажите почему я должен платить налоги с покупки всех товаров?
от про то надо было думать раньше) можно попытаться подумать еще весной этого года. Хотя "мышничегонеизменим"..
Джон
 
Повідомлень: 709
З нами з: 16.03.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще...
R2 » П'ят 23 лис, 2018 11:57
5 156
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 15:18
tmp01
Рада схвалила нові правила розмитнення "єврономерів" 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 08 лис, 2018 15:28
40 2864
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 11:20
Kota
Рада ухвалила перший законопроект щодо бюджету-2019
R2 » Чет 22 лис, 2018 18:47
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 18:47
anton_gms

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10323)
24.11.2018 03:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.