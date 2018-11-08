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Джон написав:Вибір був у 2014 на виборах..хотів баригу от і маєш то що маєш.. а зараз вибора немає..
Шановний, Ви про мене нічого не знаєте, хто я такий, чого хочу, кого вибирав, і за кого голосував. А вибір є завжди. Тільки він не завжди влаштовує.
Vint написав:Заплати 30% и будешь в одинаковых условиях с барыгами. И все равно дешевле выйдет!
Дякую за пропозицію, але поки під боком є Польща, де все дешевше, ще й із покупок можна ПДВ повернути, наші баригі будуть смоктати чупа-чупс і особисто моїх грошей не дочекаються. Причому як базарні, так і ті що при владі.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent написав:Дякую за пропозицію, але поки під боком є Польща, де все дешевше, ще й із покупок можна ПДВ повернути, наші баригі будуть смоктати чупа-чупс і особисто моїх грошей не дочекаються. Причому як базарні, так і ті що при владі.
Тобто, Ви хочете, не виїжджаючи за кордон, отримати товар без ПДВ? Так не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Тобто, Ви хочете, не виїжджаючи за кордон, отримати товар без ПДВ? Так не буде.
ПДВ на джинси з онлайн-магазину вже включено в їх ціну, і відповідно при покупці я сплачую його в країні продажу товару. Ви пропонуєте мені сплатити ПДВ ще раз? А я завжди думав, що Україна відійшла від практики подвійного оподаткування.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent написав:А я завжди думав, що Україна відійшла від практики подвійного оподаткування.
Не плутайте оподаткування доходів і ПДВ. Практично в усіх країнах є протекціонизм і сприяння експорту. Тому, часто, ПДВ повертають на кордоні, шоб було більше експорту і тому імпорт обкладається своїм ПДВ, щоб внутрішні і зовнішні виробники/конкуренти були в приблизно однакових умовах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:тому імпорт обкладається своїм ПДВ, щоб внутрішні і зовнішні виробники/конкуренти були в приблизно однакових умовах.
Згоден, умови повинні бути рівні. А як на рахунок якості товарів, вона не повинна бути рівною? Чому ті самі джинси препаршивої якості, пошиті в Україні (або завезені із Турції/Китаю), продаються у нас по ціні (а то і дорожче) фірмових Levi's і Wrangler з Амазона? Чому українська курятина вдвічі дорожче польської? І так можна ще довго продовжувати. Протекціонізм у нас працює тільки в одну сторону. Замість того, щоб навести порядок на митниці, де поза бюджетом проходять колосальні кошти, наша влада обрала інший шлях - стригти населення. Ну дійсно, для того щоб запроваджувати реформи і ламати корупційні схеми, потрібні сталеві яйця і прийдеться саджати кумів, братів, сватів, які живуть на цих схемах. А стадо, воно ж все стерпить. Правда терпіти буде до пори до часу. Головне цей час не проморгати і встигнути виїхати в Ростов.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent написав:Згоден, умови повинні бути рівні. А як на рахунок якості товарів, вона не повинна бути рівною? Чому ті самі джинси препаршивої якості, пошиті в Україні (або завезені із Турції/Китаю), продаються у нас по ціні (а то і дорожче) фірмових Levi's і Wrangler з Амазона
Ніхто не забороняє Вам купувати імпортні товари без вітчизняних посередників. Заплатіть ПДВ, як і всі інші імпортери, і насолоджуйтесь. Кивання на когось, хто, начебто, порушує закон, не дає Вам права робити те саме.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...