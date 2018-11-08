ПДВ на джинси з онлайн-магазину вже включено в їх ціну, і відповідно при покупці я сплачую його в країні продажу товару. Ви пропонуєте мені сплатити ПДВ ще раз? А я завжди думав, що Україна відійшла від практики подвійного оподаткування.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 13:26
Re: Рада скасувала норму про
ПДВ на джинси з онлайн-магазину вже включено в їх ціну, і відповідно при покупці я сплачую його в країні продажу товару. Ви пропонуєте мені сплатити ПДВ ще раз? А я завжди думав, що Україна відійшла від практики подвійного оподаткування.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Суб 24 лис, 2018 14:13
Re: Рада скасувала норму про
Не плутайте оподаткування доходів і ПДВ. Практично в усіх країнах є протекціонизм і сприяння експорту. Тому, часто, ПДВ повертають на кордоні, шоб було більше експорту і тому імпорт обкладається своїм ПДВ, щоб внутрішні і зовнішні виробники/конкуренти були в приблизно однакових умовах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 24 лис, 2018 14:40
Згоден, умови повинні бути рівні. А як на рахунок якості товарів, вона не повинна бути рівною? Чому ті самі джинси препаршивої якості, пошиті в Україні (або завезені із Турції/Китаю), продаються у нас по ціні (а то і дорожче) фірмових Levi's і Wrangler з Амазона? Чому українська курятина вдвічі дорожче польської? І так можна ще довго продовжувати. Протекціонізм у нас працює тільки в одну сторону. Замість того, щоб навести
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Суб 24 лис, 2018 14:49
Re: Рада скасувала норму про
Ніхто не забороняє Вам купувати імпортні товари без вітчизняних посередників. Заплатіть ПДВ, як і всі інші імпортери, і насолоджуйтесь.
Кивання на когось, хто, начебто, порушує закон, не дає Вам права робити те саме.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 24 лис, 2018 15:48
Наші імпортери при офіційному імпорті товарів повертають ПДВ. Я ж коли купую щось в закордонному інтернет-магазині, вже сплачую їх ПДВ (і повернути я його не можу, немає такої процедури для посилок), + ви ще мені ще раз пропонуєте заплатити в Україні мито і ПДВ? Про які рівні умови ви взагалі говорите?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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