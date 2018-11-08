Додано: Суб 24 лис, 2018 14:40

lapay написав: тому імпорт обкладається своїм ПДВ, щоб внутрішні і зовнішні виробники/конкуренти були в приблизно однакових умовах. тому імпорт обкладається своїм ПДВ, щоб внутрішні і зовнішні виробники/конкуренти були в приблизно однакових умовах.

Згоден, умови повинні бути рівні. А як на рахунок якості товарів, вона не повинна бути рівною? Чому ті самі джинси препаршивої якості, пошиті в Україні (або завезені із Турції/Китаю), продаються у нас по ціні (а то і дорожче) фірмових Levi's і Wrangler з Амазона? Чому українська курятина вдвічі дорожче польської? І так можна ще довго продовжувати. Протекціонізм у нас працює тільки в одну сторону. Замість того, щоб навести, де поза бюджетом проходять колосальні кошти, наша влада обрала інший шлях - стригти населення. Ну дійсно, для того щоб запроваджувати реформи і ламати корупційні схеми, потрібні сталеві яйця і прийдеться саджати кумів, братів, сватів, які живуть на цих схемах. А стадо, воно ж все стерпить. Правда терпіти буде до пори до часу. Головне цей час не проморгати і встигнути виїхати в Ростов.