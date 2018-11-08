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Рада скасувала норму про "три посилки"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 лис, 2018 18:46
Vint написав:
Заплати 30% и будешь в одинаковых условиях с барыгами. И все равно дешевле выйдет!
Растаможка товара обходится около 30%, сюда предпринимателю нужно добавить и налоги и аренду и зарплату. Вот цена и набегает.
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